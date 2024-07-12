Золоті пляжі без туристів: яке європейське селище — ідеальна "невідкрита" локація для відпочинку

Трендом літнього сезону стали маловідомі курорти, про які ще мовчать туристичні путівники. Вони суттєво виграють на тлі курортів, де немає де яблуку впасти від туристів, а місцеві почали протести проти сфери. Мандрівникам рекомендують звернути увагу на Салему.

Салема – одне з найкраще збережених рибальських селищ у Португалії. Упродовж століть йому вдалося зберігати свою неповторну атмосферу, інформує Закордон 24.

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Туристи не знають про Салему

Зауважують, що наразі на Салемі – дуже тихо. Туристи ще не знають про рибальський куточок. Однак про селище активно заговорили, тому, вочевидь, вже невдовзі ситуація зміниться.

Салема славиться білосніжними будиночками та золотими пляжами. Серцем селища є Прайя-да-Салема. Там можна відпочити не гірше, аніж на Мальдівах. Зокрема, туристам пропонують підводне плавання та покататися на байдарках. Тим часом найкращий пляж на серфінгу розташований зовсім поблизу від Салеми – їхати лише декілька хвилин.



Салема зберегла рибальські традиції / Unsplash

Попри свою камерність, Салема має добре розвинуту туристичну інфраструктуру. Для мандрівників там є затишні ресторани, де готують місцеві морепродукти. Окрім того, туристам рекомендують скуштувати місцевий стейк з овочами. Також на території Салеми працює декілька барів. А на центральній вуличці розташовані крамнички з сувенірами.

Водночас туристів попереджують: якщо ви любите драйвовий відпочинок у містах Португалії, Салема – не найкращий варіант.