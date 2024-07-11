Варто зауважити, що бійка на Евересті відбулася вперше за багато років. Залишається сподівається, що це не стане новим туристичним трендом.

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Епічні деталі

Бійка сталася 25 червня. Відразу дві туристичні групи (за попередніми даними, з Китаю) опинилися на оглядовому майданчику 8848. Екскурсовод запросив їх разом стати до фото. Здавалося б, мила ситуація, яка залишить по собі чимало гарних спогадів. Та й на оглядовому майданчику місця вистачало всім. Однак не так сталося, як гадалося.

Спершу дві пари мандрівників почали сперечатися про найкраще місце для фото, а згодом – все переросло у бійку. Спершу лупцювати одне одного почали двоє чоловіків. Згодом до них долучилася одна з жінок. Тим часом інша намагалася розтягнути "бійців без правил", доки вони не травмувалися. Однак не можна сказати, що її дії мали хоч якийсь успіх.



Туристи й справді увійшли в історію Евересту, але є нюанс / Скриншот з відео

Зрештою, особливий туристичний вайб зруйнував поліцейський. Він і зупинив бійку. Всіх героїв історії затримали. Так замість вікенду на Евересті вони отримали день у поліції.