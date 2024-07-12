Салема – один из наиболее хорошо сохранившихся рыбацких поселков в Португалии. На протяжении веков ему удалось сохранять свою неповторимую атмосферу, информирует Закордон 24.

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Туристы не знают о Салеме

Замечают, что сейчас на Салеме – очень тихо. Туристы еще не знают о рыбацком уголке. Однако о поселке активно заговорили, поэтому, очевидно, уже вскоре ситуация изменится.

Салема славится белоснежными домиками и золотыми пляжами. Сердцем поселка является Прайя-да-Салема. Там можно отдохнуть не хуже, чем на Мальдивах. В частности, туристам предлагают подводное плавание и покататься на байдарках. Между тем лучший пляж на серфинге расположен совсем недалеко от Салемы – ехать всего несколько минут.



Салема сохранила рыболовные традиции / Unsplash

Несмотря на свою камерность, Салема имеет хорошо развитую туристическую инфраструктуру. Для путешественников там есть уютные рестораны, где готовят местные морепродукты. Кроме того, туристам рекомендуют попробовать местный стейк с овощами. Также на территории Салемы работает несколько баров. А на центральной улочке расположены лавочки с сувенирами.

В то же время туристов предупреждают: если вы любите драйвовый отдых в городах Португалии, Салема – не лучший вариант.