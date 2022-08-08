Українці зможуть літати до Малайзії без ковідних обмежень

Малайзія ввійшла до низки країни, які скасували коронавірусні обмеження щодо в'їзду. Уряд спростив умови прибуття для усіх іноземців.

Так, з 1 серпня у мандрівників, які прямують до Малайзії, більше не вимагають перед вильотом робити Covid-тест, а також не потрібно проходити ПЛР-тестування по прильоту. Спрощена процедура зумовлена покращенням стану системи охорони здоров’я країни. Для подорожі потрібен лише закордонний паспорт.

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Крім цього, не потрібно заповнювати картку мандрівника в додатку для відстеження контактів "MySejahtera". Щоправда, малазійська влада рекомендує туристам таки завантажити додаток MySejahtera. У ньому можна відслідковувати ризик зараження коронавірусом в різних місцях. Але, знову ж таки, встановлювати програму необов'язково.

Якщо ж під час подорожі ви помітили у себе симптоми коронавірусу, можете здати ПЛР-тест. Якщо ж результат буде позитивним, тоді вас відправлять на карантин, що триватиме 7 днів.

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