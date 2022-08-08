Так, с 1 августа у путешественников, следующих в Малайзию, больше не требуют перед вылетом делать Covid-тест, а также не нужно проходить ПЦР-тестирование по прилету . Упрощенная процедура обусловлена ​​улучшением состояния системы здравоохранения страны. Для путешествия требуется только загранпаспорт.

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Кроме этого, не нужно заполнять карту путешественника в приложении для отслеживания контактов MySejahtera. Правда, малазийские власти рекомендуют туристам скачать приложение MySejahtera. В нем можно отслеживать риск заражения коронавирусом в разных местах. Но, опять же, устанавливать программу необязательно.

Если во время путешествия вы заметили у себя симптомы коронавируса, можете сдать ПЦР-тест. Если же результат будет положительным, тогда вас отправят на карантин, который продлится 7 дней.