Йдеться про Польщу, Данію, Швецію, Латвію та Норвегію. Плануючи поїздку у ці держави, уже не потрібно турбуватися про негативний результат COVID-тесту чи пред'являти сертифікат повної вакцинації.

І ще Як українським біженцям не стати жертвою шахраїв: найпоширеніші схеми зловмисників за кордоном

Польща

Влада Польщі скасувала деякі обмеження ще наприкінці березня. Так, з 28 березня при перетині кордону з країною не потрібно показувати сертифікат про два щеплення від коронавірусу та немає потреби робити ПЛР-тест. Крім цього, вимоги щодо самоізоляції теж скасували.

Данія

З 29 березня іноземні громадяни можуть безперешкодно в'їжджати у Данію – усі обмеження, пов’язані з COVID-19, знято.

Швеція

Усі ковідні обмеження на в’їзд до країни не діють з 1 квітня.

Латвія

Під час мандрівки до Латвії з 1 квітня 2022 року туристам не потрібно турбуватися про ПЛР-тест напередодні або ж про наявність довідки про проходження повної вакцинації від коронавірусу.

Норвегія

Усі ковідні обмеження на в’їзд скасовані! Більше немає особливих вимог, які б стосувалися ситуації з коронавірусом в країні. Зараз діють ті ж правила, що й до пандемії.

Це цікаво – Джонсон записав відео у потязі Укрзалізниці, прямуючи до Києва: дивіться відео