Магазини в Польщі стають бібліотеками та автовокзалами: причина такого рішення

У Польщі прийняли новий закон, який забороняє працювати магазинам у неділю. Але деякі вигадливі власники торгових точок знаходять спосіб, як обійти заборону на роботу у вихідний.

З 1 лютого магазинам у Польщі забороняється торгувати у неділю, у зв'язку з новим приписом. І навіть прикриватися наданням поштових послуг, як це робилося раніше, вже не вийде.

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Обхід закону

Проте деякі магазини вже почали придумувати нові способи обійти заборону на роботу у неділю. Варто зазначити, що введені обмеження не стосуються тих супермаркетів, які функціонують на території вокзалів. Тож винахідливі менеджери одного магазину у Цешині придумали, як можна працювати у вихідний. Оскільки поруч з магазином розташована зупинка громадського транспорту, вони назвали будівлю магазину "автовокзалом", а торговий зал "залом очікування".

Далі більше. Інший магазин тієї ж мережі Intermarche, у місті Липно, що за 160 кілометрів від Варшави, оголосив, що це не просто торговий пункт – відтепер у неділю це бібліотека. Про це торгова мережа повідомила у своїх соцмережах.

Ласкаво просимо до Interpociteli щонеділі з 9:00 до 19: 00. Ми – клуб читачів, де ви можете читати, орендувати й купувати книгу. Давайте підтримувати культуру!,

– йдеться в оголошенні на фейсбуці.

Магазин-бібліотека у Липно / Фото з фейсбуку Intermarche Lipno

Наразі польська влада не відреагувала на такі витівки представників торгівлі й не відомо, як далі будуть тлумачитися нові правила. Можливо, ми побачимо у Польщі на кожному кроці "бібліотеки" й "автовокзали".