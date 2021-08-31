Торгові мережі в Польщі вперто обходять заборону: у неділю запрацює Carrefour

Ще одна відома мережа у Польщі заявила про відкриття магазинів у неторговий день. Carrefour підписала договір з компанією PointPack.

Співпраця з PointPack дозволяє впровадити поштові послуги у торгових точках. Наразі така схема у Польщі користується значною популярністю серед великих торгових мереж. Це єдиний і дієвий спосіб обійти заборону.

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Що відомо про роботу Carrefour у неділю

Частина магазинів Carrefour Express вже працюють в неділю завдяки впровадженню в себе поштових послуг. За попередніми планами, всі магазини Carrefour невдовзі повинні запрацювати у святкові дні завдяки технологічним рішенням від PointPack.

Нагадуємо, що заборона на продаж товарів у неділю діє в Польщі з 2018 року.