У Польщі Żabka має вже 7 402 магазини. Торгові точки належать зокрема 6 000 власникам її франшизи.

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Як отримати франшизу Żabka

Українці, які мають намір стати бізнес-партнерами мережі, мають відповідати певним критеріям. Так, виконавець повинен мати не менше 20 років. Знадобиться й знання польської мови на розмовному рівні. Звісно ж, майбутній власник магазину повинен подбати про наявність стартового капіталу та бути фізично й психологічно готовим вирішувати численні організаційні питання. Претенденту на франшизу також треба мати дозвіл на проживання (карту тимчасового чи сталого побиту, карту довготермінового резидента ЄС) або мати карту поляка з візою і заявою на отримання карти побиту. Крім того, потрібно представити двох поручителів, які мають польське громадянство, або одного такого поручителя і заощадження в сумі 25 000 злотих (близько 175 000 гривень).

Зі своєї сторони Żabka готова консультувати власника франшизи та всіляко підтримувати інформаційно.

Керівник Żabka Polska Адам Маніковський додає, що профіль середньостатистичного франчайзі змінюється з розвитком мережі. За його словами, раніше отримати франшизу хотіли переважно жінки із досвідом роботи у сфері торгівлі. Тепер відкрити свій магазин Żabka може будь-яка особа без досвіду після проходження відповідного навчання. Зараз таким бізнесом нерідко починають займатися випускники, пенсіонери та військовослужбовці й поліцейські на пенсії.

Наша мета – зробити франшизу максимально доступною для всіх, тому що ми знаємо, що це дозволить нам розвиватися далі, і чим ширший розвиток франчайзингової мережі, тим більша конкурентоспроможність її окремих пунктів,

– зазначив представник Żabka.

До слова, у Польщі уже працюють торгові точки Żabka, власниками яких є особи з країн пострадянського простору: Орислава Міхальчак (керує магазином у Познані) та Крістіна Оксйоненко (керує магазином у Вроцлаві).