Ліміт не тільки на цукор: у магазинах Польщі обмежують продаж ще одного продукту

Поляки уже не один день живуть з браком цукру на полицях магазинів. І виявляється, на цьому проблеми з дефіцитом солодких продуктів не закінчуються.

Нові ліміти в польських магазинах

Так, після обмежень на білий цукор починають з’являтися й нові ліміти на покупки в торгових мережах Польщі. На цей раз йдеться про цукрову пудру. Тож тепер у магазині Aldi у Вроцлаві покупці можуть взяти лише 5 одиниць товару в одні руки. Це ще тривожний симптом "цукрової" паніки.

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Ліміти на купівлю білого цукру почали вводити мережі по всій Польщі, а порожні полиці лише провокують тривогу серед населення. Крім цього, ціни на ці продукти злетіли: якщо цукрову пудру, яка є просто меленим білим цукром, досі продають за 2,79 злотих за пів кілограма, то звичний цукор можна придбати зараз за 7 злотих за кілограм.

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