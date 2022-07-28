Новые лимиты в польских магазинах

После ограничений на белый сахар начинают появляться и новые лимиты на покупки в торговых сетях Польши. В этот раз речь идет о сахарной пудре. Теперь в магазине Aldi во Вроцлаве покупатели могут взять только 5 единиц товара в одни руки . Это еще тревожный симптом "сахарной" паники.

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Лимиты на покупку белого сахара начали вводить сети по всей Польше, а пустые полки провоцируют тревогу среди населения. Кроме этого, цены на эти продукты взлетели: если сахарную пудру, которая является просто молотым белым сахаром, до сих пор продают за 2,79 злотых за полкило, то привычный сахар можно приобрести сейчас за 7 злотых за килограмм.