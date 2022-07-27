Раніше ми уже писали про брак цукру в магазинах Польщі. На цьому тлі деякі торгові мережі ввели обмеження на купівлю цукру.

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Поляки скуповують цукор у Німеччині

Через нестачу цукру в Польщі місцеві жителі почали влаштовувати такі собі шопінг-тури до сусідньої країни. Зокрема, поляки спустошують полиці в магазині Netto в місті Льокніці, що за 11 кілометрів від кордону з Польщею. Продавчиня показала журналістам лише пустий пакет, що залишився на стелажі з цукром.

Крім цього, у місті Пазевальк, що розташоване за 27 кілометрів від польського кордону, уже почали вводити ліміт на продаж. Так, у магазині Kaufalnd покупці можуть взяти лише по дві упаковки на сім'ю.

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