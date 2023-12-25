Різдвяні ярмарки у Європі приваблюють туристів і місцевих на головні площі міст. Багато країн можуть похвалитися своїми святковими базарами, розкішним оформленням, ілюмінацією та смаколиками, які там можна скуштувати. Але цього року найкращим визнали саме різдвяний ярмарок у Кракові, він є одним із найстаріших. Що у ньому особливого — читайте далі.

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Головні європейські святкові локації

Експерти підрахували кількість запитів у Google, згадок та тегів у інстаграмі та тіктоці, а також порівняли вартість проживання у містах, де відбуваються найпопулярніші в Європі різдвяні ярмарки. В результаті вони створили список найкращих. До першої трійки потрапили святкові ярмарки у Кракові, Таллінні та Будапешті.

Краківський ярмарок

Історичне місто Краків у Польщі влаштувало цього року найкращий ярмарок, на думку дослідників. Він розташований на величезній середньовічній площі міста. Відвідувачі можуть смакувати глінтвейном досхочу. На краківському ярмарку вас пригостять м'ясом найкращої якості, пряними смаженими ковбасками з місцевих ферм, а також ситними та гарячими супами, щоб зігріти у холодну пору.

Краків є досить недорогим містом для проживання. Тризірковий готель тут коштує 90 євро за ніч. Тому взимку тут ідеальне співвідношення ціни та якості.

Ярмарок у Кракові / Фото wyborcza.pl

Різдвяний ринок Таллінна

На другому місці опинилася столиця Естонії на Балтійському морі. Талліннський святковий ярмарок вражає туристів своїм затишком. Він має казковий вигляд серед історичної архітектури та давніх будівель. Саме тут можна відчути справжній балтійський дух Різдва. Варто спробувати місцеві смаколики: пудинг, пряники та гаряче вино зі спеціями усіх смаків.

Святкова локація в Таллінні / Фото Jake Farra

Святковий ярмарок Будапешта

Столиця Угорщини проводить різдвяний ярмарок з кінця листопада до кінця грудня. Весь цей час тут приймають чимало туристів, які насолоджуються величною архітектурою Будапешта і затишним ринком в центрі міста.

Тут можна поласувати солодким пирогом із чашкою какао або глінтвейну. Спробуйте гарячі млинці та ковбаски. Ціни у Будапешті набагато приємніші, ніж, наприклад, у Відні.

Ярмарок у столиці Угорщини / Фото Merész Márton

ТОП-10 кращих ярмарків Європи:

Краків (Польща); Таллінн (Естонія); Будапешт (Угорщина); Відень (Австрія); Вроцлав (Польща); Познань (Польща); Прага (Чехія); Кольмар (Франція); Дюссельдорф (Німеччина); Кельн (Німеччина).

Найінстаграмнішим визнали різдвяний ярмарок у Страсбурзі, а найпопулярнішим – у Празі.