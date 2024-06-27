У Мадриді боротимуться із незаконним здаванням квартир для туристів

Штрафи будуть досягати 100 000 євро. План боротьби з незаконним здаванням квартир нададуть для затвердження на початку 2025 року. До цього моменту влада не видаватиме нових ліцензій на житло для відпочинку.

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Згідно з новим Планом дій щодо житла та туристичного використання в Мадриді, міська влада спочатку видасть наказ про припинення незаконної оренди, і якщо орендодавець не виконає його, на нього будуть накладені штрафи, які починатимуться від 30 000 євро до 100 000 євро при повторних злочинах.

Сумарно це може означати санкцію в розмірі 190 000 євро для особливо впертих порушників правил. Наразі штрафи становлять від 1 000 до 3 000 євро.

93% туристичної оренди в Мадриді є незаконними

Згідно з офіційними даними, з 2017 року кількість туристичних орендованих місць у Мадриді зросла на 41%. На вебсайті міста зазначено, що в Мадриді існує 13 500 будинків для відпочинку, і дивовижні 93% з них є незаконними. Так, у розпорядженні туристів є лише 1 008 ліцензованих місць.

Крім того, влада посилить на 15% штат інспекції, яка буде виявляти та накладати санкції на таке майно.

План буде подано на затвердження міського пленуму на початку 2025 року. До того часу нові ліцензії на будівництво дачних квартир надаватися не будуть.

У Тоскані готові платити 30 000 за переїзд

Італія страждає від демографічної кризи. На жаль, порожніми залишаються цілі містечка та села. Щоб врятувати ситуацію, запустили програму "Резиденція в горах 2024". Люди, які мріяли мешкати у сонячній Тоскані, нарешті отримали реальну можливість реалізувати це.

За переїзд регіональна влада готова платити від 10 до 30 тисяч євро. Ці гроші виділяють на придбання помешкання у гірській місцевості регіону.

Щоб отримати гроші на придбання нерухомості, охочі мають переїхати в одне з гірських містечок Тоскани. Там має мешкати менше як 5 тисяч людей. Загалом на території регіону таких – понад 100. Місцева влада всіляко заохочує переїзд. Наголошують, що це – чудовий спосіб почати нове життя у мальовничій місцевості.