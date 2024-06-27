В Мадриде будут бороться с незаконной сдачей квартир для туристов

Штрафы будут достигать 100 000 евро. План борьбы с незаконной сдачей квартир предоставят для утверждения в начале 2025 года. До этого момента власти не будут выдавать новых лицензий на жилье для отдыха.

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Согласно новому Плану действий по жилью и туристическому использованию в Мадриде, городские власти сначала издадут приказ о прекращении незаконной аренды, и если арендодатель не выполнит его, на него будут наложены штрафы, которые будут начинаться от 30 000 евро до 100 000 евро при повторных преступлениях.

Суммарно это может означать санкцию в размере 190 000 евро для особо упрямых нарушителей правил. Сейчас штрафы составляют от 1 000 до 3 000 евро.

93% туристической аренды в Мадриде являются незаконными

Согласно официальным данным, с 2017 года количество туристических арендованных мест в Мадриде выросло на 41%. На вебсайте города указано, что в Мадриде существует 13 500 домов для отдыха, и удивительные 93% из них являются незаконными. Так, в распоряжении туристов есть только 1 008 лицензированных мест.

Кроме того, власти усилят на 15% штат инспекции, которая будет выявлять и накладывать санкции на такое имущество.

План будет представлен на утверждение городского пленума в начале 2025 года. К тому времени новые лицензии на строительство дачных квартир предоставляться не будут.

В Тоскане готовы платить 30 000 за переезд

Италия страдает от демографического кризиса. К сожалению, пустыми остаются целые городки и деревни. Чтобы спасти ситуацию, запустили программу "Резиденция в горах 2024". Люди, которые мечтали жить в солнечной Тоскане, наконец получили реальную возможность реализовать это.

За переезд региональные власти готовы платить от 10 до 30 тысяч евро. Эти деньги выделяют на приобретение жилья в горной местности региона.

Чтобы получить деньги на приобретение недвижимости, желающие должны переехать в один из горных городков Тосканы. Там должно проживать менее 5 тысяч человек. Всего на территории региона таких – более 100. Местные власти всячески поощряют переезд. Отмечают, что это – отличный способ начать новую жизнь в живописной местности.