В одній з країн ЄС туристи зможуть не платити за громадський транспорт влітку 2024

Люксембург – одна з найменших та водночас найбагатших країн світу. Життя сягнуло там такого рівня, що громадський транспорт для туристів – безплатний.

Люксембург не є настільки популярним серед туристів як-от Франція або Італія. Водночас щороку сюди приїжджає майже мільйон туристів. На території країни їх чекає приємний бонус – безплатний громадський транспорт. Зокрема, під цю категорію підпадають також потяги. Варто зауважити, що з Люксембурга дуже комфортно подорожувати в інші міста ЄС. Зокрема, до Парижа можна добратися за 2 години.

Зверніть увагу Дуже бюджетний варіант: морський пляж Європи визнали одним з найкрасивіших у світі

Очікують, що вже цього року кількість туристів у Люксембурзі лише зросте. Людям рекомендують виділити на знайомство з країною щонайменше два дні. Корінні жителі розмовляють люксембурзькою, однак чудово володіють англійською та французькою й охоче спілкуються з туристами. Загалом країна має дуже добре розвинуту туристичну інфраструктуру.

Наразі при владі у Люксембурзі – Анрі – великий герцог Люксембургу. Він одружений з Марією Терезою – великою герцогинею Люксембургу. Роялс-бренд ще більше приваблює туристів.



Люксембург закохує у себе з першого погляду / Unsplash

Що варто побачити у Люксембурзі

Мандрівникам рекомендують помилуватися замками країни, прогулятися старовинними вуличками Люксембурга (міста), відвідати Собор Люксембурзької Богоматері. Справжньою родзинкою міста є маленькі пекарні. Там використовують рецепти, які передають з покоління у покоління упродовж століть.