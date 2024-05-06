Люксембург не является настолько популярным среди туристов как Франция или Италия. В то же время ежегодно сюда приезжает почти миллион туристов. На территории страны их ждет приятный бонус – бесплатный общественный транспорт. В частности, под эту категорию подпадают также поезда. Стоит заметить, что из Люксембурга очень комфортно путешествовать в другие города ЕС. В частности, в Париж можно добраться за 2 часа.

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Ожидается, что уже в этом году количество туристов в Люксембурге только возрастет. Людям рекомендуют выделить на знакомство со страной не менее двух дней. Коренные жители разговаривают на люксембургском, однако прекрасно владеют английским и французским и охотно общаются с туристами. В целом страна имеет очень хорошо развитую туристическую инфраструктуру.

Сейчас у власти в Люксембурге – Анри – великий герцог Люксембурга. Он женат на Марии Терезе – великой герцогиней Люксембурга. Роялс-бренд еще больше привлекает туристов.



Люксембург влюбляет в себя с первого взгляда / Unsplash

Что стоит увидеть в Люксембурге

Путешественникам рекомендуют полюбоваться замками страны, прогуляться по старинным улочкам Люксембурга (города), посетить Собор Люксембургской Богоматери. Настоящей изюминкой города являются маленькие пекарни. Там используют рецепты, которые передают из поколения в поколение на протяжении веков.