Лувр у травні став майданчиком для тренувань. Щодня до кінця місяця там будуть проводити заняття з йоги та танців.

До слова Окрема кімната: "Мона Ліза" у Луврі готується до переїзду

У Луврі проводитимуть тренування з йоги та танців

У програмі – заняття з йоги серед скульптур із замку короля Людовіка XIV, танці у залі Хорсабада, кардіо та диско у залі Каріатид. Також є танцювальний зал в історичних двориках і дискотека в королівських бальних залах.

У Луврі можна позайматися йогою / Фото Julien Benhamou, the Louvre

Програма під назвою "Пробіг у Луврі" запрошує учасників взяти участь у годинних тренуваннях із чотирма 10-хвилинними вправами в деяких із найвідоміших місць музею.

Лувр фізично знаходиться в центрі Парижа, він фізично буде в центрі Олімпійських ігор,

– сказав директор музею Лоранс де Кар.

Ці екскурсії, які триватимуть до кінця травня, розпочинаються щодня перед відкриттям музею для відвідувачів і організовані хореографом і танцівником Мехді Керкуше.

У Луврі тепер влаштовують дискотеку / Фото Julien Benhamou, the Louvre

Як ще готуються до Олімпійських ігор?

Лувр – не єдиний заклад у Місті вогнів, який грає культурними м'язами та сприймає олімпійський дух. Завдяки концепції "Культурної олімпіади" по всьому місту відбуваються сотні заходів, шоу, виставок і проектів, які поєднують мистецтво, культуру та спорт.

Тимчасовий стадіон на площі Згоди приймає заходи зі скейтбордингу та брейкдансу. Тим часом Petit Palais також поєднує спорт і мистецтво своєю новою виставкою "Le corps en mouvement", яка включає 50 робіт, включаючи картини, скульптури, антикваріат і малюнки.

Нагадаємо, 26 травня найвідоміший бульвар Парижа – Єлисейські поля – стане не просто пішохідною зоною, а місцем для пікніка. 16 метрів проспекту накриють червоно-білою картатою скатертиною – між Тріумфальною аркою та проспектом Георга V.