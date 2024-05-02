Французький музей може перенести "Мону Лізу" до її власного підвального приміщення. Вона є найвідомішим і найбільш відвідуваним витвором мистецтва у світі, який має до десяти мільйонів відвідувачів на рік.

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"Мона Ліза" отримає окрему кімнату у Луврі

Її загадкову усмішку обожнювали любителі мистецтва, і навіть стали мішенню злодіїв, протестувальників, які люблять суп, і навіть чоловіка, переодягненого літньою жінкою в інвалідному візку, який кинув їй торт в обличчя.

Але зараз картину Леонардо да Вінчі збираються перенести, щоб надати Джоконді більше місця.

Да Вінчі хотів, щоб у глядача з картиною встановилися особисті стосунки, а це неможливо через розташування картини. Її навіть важко уважно розглянути,

– каже Вінсент Дельєвен, головний куратор Лувру з італійського живопису XVI століття.

Відвідувачі отримують в середньому 50 секунд, щоб помилуватися "Моною Лізою", яка виставлена за бар'єром і куленепробивним склом у центрі Salle des Etats. Величезний натовп і обмежений простір у галереї означають, що побачити Мону Лізу важко.

Зіштовхнувшись із цією проблемою, директор паризького музею тепер пропонує помістити роботу в ізоляцію – підвальне приміщення.



"Мона Ліза" може переїхати в окрему кімнату / Фото Unsplash

На те, щоб розмістити картину в іншому приміщенні з усіма належними запобіжними заходами піде до пів мільярда євро. Міністерство культури Франції підтримало пропозицію музею, залишається дочекатися відповіді від Міністерства фінансів.

Подивитися на Мону Лізу щороку приїжджає близько 10 мільйонів туристів. Однак відвідувачі музею часто залишаються розчарованими, адже біля картини завжди багато людей, а сама картина виявляється меншою, ніж багато хто очікує.