Лувр в мае стал площадкой для тренировок. Ежедневно до конца месяца там будут проводить занятия по йоге и танцам.

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В Лувре будут проводить тренировки по йоге и танцам

В программе – занятия по йоге среди скульптур из замка короля Людовика XIV, танцы в зале Хорсабада, кардио и диско в зале Кариатид. Также есть танцевальный зал в исторических двориках и дискотека в королевских бальных залах.

В Лувре можно позаниматься йогой / Фото Julien Benhamou, the Louvre

Программа под названием "Пробег в Лувре" приглашает участников принять участие в часовых тренировках с четырьмя 10-минутными упражнениями в некоторых из самых известных мест музея.

Лувр физически находится в центре Парижа, он физически будет в центре Олимпийских игр,

– сказал директор музея Лоранс де Кар.

Эти экскурсии, которые продлятся до конца мая, начинаются ежедневно перед открытием музея для посетителей и организованы хореографом и танцовщиком Мехди Керкуше.

В Лувре теперь устраивают дискотеку / Фото Julien Benhamou, the Louvre

Как еще готовятся к Олимпийским играм?

Лувр – не единственное заведение в Городе огней, которое играет культурными мышцами и воспринимает олимпийский дух. Благодаря концепции "Культурной олимпиады" по всему городу проходят сотни мероприятий, шоу, выставок и проектов, которые сочетают искусство, культуру и спорт.

Временный стадион на площади Согласия принимает мероприятия по скейтбордингу и брейкдансу. Тем временем Petit Palais также сочетает спорт и искусство своей новой выставкой "Le corps en mouvement", которая включает 50 работ, включая картины, скульптуры, антиквариат и рисунки.

Напомним, 26 мая самый известный бульвар Парижа – Елисейские поля – станет не просто пешеходной зоной, а местом для пикника. 16 метров проспекта накроют красно-белой клетчатой скатертью – между Триумфальной аркой и проспектом Георга V.