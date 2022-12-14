У Луврі з'явиться україномовний аудіогід: Олена Зеленська розповіла деталі

Паризький Лувр заговорить українською. В одному із найвідоміших музеїв світу незабаром з'явиться аудіогід для туристів з України.

Це важливе для України нововведення на міжнародній культурній арені анонсувала Олена Зеленська у своєму телеграм-каналі. Між музеєм, Міністерством культури та інформаційної політики України, а також посольством України у Французькій Республіці підписано відповідний меморандум.

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Що відомо про Лувр у Парижі

Це один з найбільших музеїв світу, який щороку приймає понад 8 мільйонів відвідувачів. Лувр, який було відкрито у 1793 році, демонструє понад 300 000 експонатів, а його експозиції охоплюють 10 тисяч років історії. Виставкова площа сягає 72 735 метрів квадратних.

Лувр у Парижі / Фото unsplash

У паризькому Луврі з'явиться українська озвучка

Так, українські відвідувачі Лувру в Парижі зможуть прослухати екскурсію цим легендарним місцем рідною мовою. Це не лише питання зручності та доступності для мандрівників з України, а й презентація нашої країни на міжнародній культурній арені.

Наразі в Луврі доступний аудіогід 9 мовами (російської, до речі, серед них немає), і до них додасться українська. Це знак поваги до нашої країни від музейних інституцій світу,

– говорить Олена Зеленська.

Олена Зеленська зустрілася з президенткою Лувру і обговорили запровадження в ньому українськомовного аудіогіда:

Крім цього, перша леді України нагадала, що торік разом із пані Макрон було відкрито аудіогід у Версальському палаці. Загалом україномовні аудіоекскурсії з'явилися вже у 50 відомих пам'ятках світу.