Это важное для Украины нововведение на международной культурной арене анонсировала Елена Зеленская в своем телеграм-канале. Между музеем, Министерством культуры и информационной политики Украины, а также посольством Украины во Французской Республике подписан соответствующий меморандум.

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Что известно о Лувре в Париже

Это один из самых больших музеев мира, который ежегодно принимает более 8 миллионов посетителей. Лувр, открытый в 1793 году, демонстрирует более 300 000 экспонатов, а его экспозиции охватывают 10 тысяч лет истории. Выставочная площадь достигает 72 735 квадратных метров.

Лувр в Париже / Фото unsplash

В парижском Лувре появится украинская озвучка

Так, украинские посетители Лувра в Париже смогут прослушать экскурсию по этому легендарному месту на родном языке. Это не только вопрос удобства и доступности для путешественников из Украины, но и презентация нашей страны на международной культурной арене.

Сейчас в Лувре доступен аудиогид на 9 языках (русского, кстати, среди них нет), и к ним добавится украинский. Это знак уважения к нашей стране от музейных институций мира,

– говорит Елена Зеленская.

Елена Зеленская встретилась с президентом Лувра и обсудили введение в нем украиноязычного аудиогида:

Кроме этого, первая леди Украины напомнила, что в прошлом году вместе с госпожой Макрон был открыт аудиогид в Версальском дворце. В целом украиноязычные аудиоэкскурсии появились уже в 50 известных памятниках мира.