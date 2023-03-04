Lufthansa встановить каюти для сімейних пар у літаках: який вигляд вони матимуть

Вперше вона з'явиться у 2024 році на нових авіалайнерах Airbus A350. Пізніше оновлений перший клас встановлять в інші літаки – Boeing 787-9, Boeing 777-9 та Boeing 747-8.

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У сімейній каюті зможуть подорожувати дві особи. Це може бути як два дорослих, так і дорослий з дитиною.

Каюта буде відокремлена від проходу перегородкою до стелі та матиме два крісла з шириною один метр кожне. У нічний час ці крісла можуть трансформуватися в повноцінне горизонтальне 2-спальне ліжко.

Lufthansa встановить каюти для сімейних пар у літаках / Фото Lufthansa

Такий вигляд матиме сімейна каюта / Фото Lufthansa

Пасажири, які подорожують одні, зможуть замовити собі каюту меншого розміру, яка розрахована на одну особу.

Наразі бронювання квитків в оновлений перший клас недоступно. Вірогідно, що вони не будуть дешевше, ніж подорож в салонах старого зразку. Наразі переліт першим класом Lufthansa, наприклад, з Франкфурта до Нью-Йорка обійдуться у 7 400 євро на одного пасажира в обидві сторони при купівлі квитка за місяць до вильоту.