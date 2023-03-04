Lufthansa встановить каюти для сімейних пар у літаках: який вигляд вони матимуть
Джерело:Avianews.com
Найбільша німецька авіакомпанія Lufthansa запровадить каюти для сімейних пар на літаках, що виконують далекомагістральні рейси. Нова послуга під назвою Suite Plus буде доступна тільки пасажирам першого класу.
Lufthansa встановить каюти для сімейних пар у літаках
Вперше вона з'явиться у 2024 році на нових авіалайнерах Airbus A350. Пізніше оновлений перший клас встановлять в інші літаки – Boeing 787-9, Boeing 777-9 та Boeing 747-8.
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У сімейній каюті зможуть подорожувати дві особи. Це може бути як два дорослих, так і дорослий з дитиною.
Каюта буде відокремлена від проходу перегородкою до стелі та матиме два крісла з шириною один метр кожне. У нічний час ці крісла можуть трансформуватися в повноцінне горизонтальне 2-спальне ліжко.
Пасажири, які подорожують одні, зможуть замовити собі каюту меншого розміру, яка розрахована на одну особу.
Наразі бронювання квитків в оновлений перший клас недоступно. Вірогідно, що вони не будуть дешевше, ніж подорож в салонах старого зразку. Наразі переліт першим класом Lufthansa, наприклад, з Франкфурта до Нью-Йорка обійдуться у 7 400 євро на одного пасажира в обидві сторони при купівлі квитка за місяць до вильоту.