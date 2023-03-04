Впервые он появится в 2024 году на новых авиалайнерах Airbus A350. Позже обновленный первый класс установят в другие самолеты. Boeing 787-9, Boeing 777-9 и Boeing 747-8.

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В семейной каюте смогут путешествовать два человека. Это может быть как два взрослых, так и взрослые с ребенком.

Каюта будет отделена от прохода перегородкой к потолку и будет иметь два кресла с шириной в один метр каждое. В ночное время эти кресла могут трансформироваться в полноценную горизонтальную 2-спальную кровать.

Lufthansa установит каюты для семейных пар в самолетах / Фото Lufthansa

Так выглядит семейная каюта / Фото Lufthansa

Пассажиры, путешествующие одни, смогут заказать каюту меньшего размера, которая рассчитана на одного человека.

В настоящее время бронирование билетов в обновленный первый класс недоступно. По идее, что они не будут дешевле, чем путешествие в салонах старого образца. Теперь перелет первым классом Lufthansa, например, из Франкфурта в Нью-Йорк обойдутся в 7 400 евро на одного пассажира в обе стороны при покупке билета за месяц до вылета.