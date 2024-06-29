Забудьте про бюджетні польоти Європою: Lufthansa Group суттєво піднімає ціни на квитки

У 2024 році для європейських авіакомпаній настали не найкращі часи. Пасажирам також доведеться миритися з не надто приємними змінами. Lufthansa Group вже заявила про запровадження нового збору. Тепер квитки суттєво зростуть.

У розпал літнього сезону, коли більшість європейців вирушають у відпустки, Lufthansa Group запроваджує екологічний збір. Він призведе до суттєвого зростання цін на квитки. За рейс доведеться доплачувати від 1 до 72 євро. Все залежить від того, куди людина зібралася летіти. Наприклад, щоб долетіти з Франкфурта до Берліна, доведеться заплатити лише євро. Тим часом з Франкфурта до Нью-Йорка – 9 євро.

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Вже відомо, що новий збір поширюватиметься на вильоти з:

країн ЄС;

Великої Британії;

Швейцарії.

Пасажирів попереджують, що розмір збору відображається в розшифровці вартості авіаквитка: мовиться про розмір Environmental Cost Surcharge.

Для чого запроваджують новий збір

У Lufthansa Group наголошують, що цей збір має покрити витрати авіакомпаній на дотримання нових екологічних вимог. Їх запроваджують представники влад різних країн. Станом на 2024 рік авіакомпанії в Європі мають брати участь у трьох екологічних програмах. Зокрема, перейти на екологічне авіаційне паливо та компенсувати викид вуглекислого газу.

Цікаво, що раніше пасажири могли добровільно сплатити екологічний збір. Для цього вони мали обрати "зелений тариф" польоту.