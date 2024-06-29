В разгар летнего сезона, когда большинство европейцев отправляются в отпуска, Lufthansa Group вводит экологический сбор. Он приведет к существенному росту цен на билеты. За рейс придется доплачивать от 1 до 72 евро. Все зависит от того, куда человек собрался лететь. Например, чтобы долететь из Франкфурта в Берлин, придется заплатить только евро. Между тем из Франкфурта в Нью-Йорк – 9 евро.

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Уже известно, что новый сбор будет распространяться на вылеты из:

стран ЕС;

Великобритании;

Швейцарии.

Пассажиров предупреждают, что размер сбора отображается в расшифровке стоимости авиабилета: говорится о размере Environmental Cost Surcharge.

Для чего вводят новый сбор

В Lufthansa Group отмечают, что этот сбор должен покрыть расходы авиакомпаний на соблюдение новых экологических требований. Их вводят представители властей разных стран. По состоянию на 2024 год авиакомпании в Европе должны участвовать в трех экологических программах. В частности, перейти на экологическое авиационное топливо и компенсировать выброс углекислого газа.

Интересно, что ранее пассажиры могли добровольно оплатить экологический сбор. Для этого они должны были выбрать "зеленый тариф" полета.