Лоукостер впродовж дня називався Rizz Air. Передплатники сторінки лоукостера у мережі Facebook позитивно сприйняли першоквітневе перейменування Wizz Air.

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Wizz Air змінила ім'я на один день

У відеопрезентації бюджетна авіакомпанія представила свій "новий бренд" під назвою Rizz Air. Термін "Rizz" походить з інтернет-сленгу, символізуючи стиль, чарівність, привабливість і здатність привабити романтичного партнера.

Ви просили, ми почули. На розробку пішли місяці, але ми раді зрештою представити захопливу нову еру для нас як Rizz Air,

– заявили у Wizz Air.

Це слово, що є скороченням від "харизма", було обрано "Словом року 2023" за версією Oxford University Press.

Але деякі користувачі запропонували використовувати інше ім'я – Wyanair – похідне назв Wizz Air та Ryanair. Іронія полягає в тому, що обидві авіакомпанії жорстко конкурують у Європі та працюють в одному сегменті ринку.

Реєстрація пасажирів Wizz Air при затримці рейсу

Угорська бюджетна авіакомпанія Wizz Air повідомила пасажирів про важливі деталі щодо процедури реєстрації на рейси, які затримуються. Недотримання цих інструкцій може призвести до неможливості потрапити на запланований рейс.

Слід враховувати, що час реєстрації залишається незмінним. Тож, що робити з реєстрацією, коли ваш рейс затримується – читайте за посиланням!