Лоукостер в течение дня назывался Rizz Air. Подписчики страницы лоукостера в сети Facebook положительно восприняли первоапрельское переименование Wizz Air.

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Wizz Air сменила имя на один день

В видеопрезентации бюджетная авиакомпания представила свой "новый бренд" под названием Rizz Air. Термин "Rizz" происходит из интернет-сленга, символизируя стиль, очарование, привлекательность и способность привлечь романтического партнера.

Вы просили, мы услышали. На разработку ушли месяцы, но мы рады в конце концов представить увлекательную новую эру для нас как Rizz Air,

– заявили в Wizz Air.

Это слово, что является сокращением от "харизма", было выбрано "Словом года 2023" по версии Oxford University Press.

Но некоторые пользователи предложили использовать другое имя – Wyanair – производное названий Wizz Air и Ryanair. Ирония заключается в том, что обе авиакомпании жестко конкурируют в Европе и работают в одном сегменте рынка.

Регистрация пассажиров Wizz Air при задержке рейса

Венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air сообщила пассажирам о важных деталях относительно процедуры регистрации на рейсы, которые задерживаются. Несоблюдение этих инструкций может привести к невозможности попасть на запланированный рейс.

Следует учитывать, что время регистрации остается неизменным. Поэтому, что делать с регистрацией, когда ваш рейс задерживается – читайте по ссылке!