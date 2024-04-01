Слід враховувати, що час реєстрації залишається незмінним. Тож, що робити з реєстрацією, коли ваш рейс затримується – читайте далі!

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Реєстрація пасажирів Wizz Air при затримці рейсу

Один із найбільших лоукостерів Європи оприлюднив важливу інформацію для пасажирів, яка стосується часу реєстрації на рейси у разі їх затримок.

Так, якщо виліт перенесений, то час онлайн-реєстрації та час реєстрації на рейс в аеропорту залишається незмінним. Тобто, якщо реєстрація мала завершитися о 15:00, але виліт перенесли на 3 години пізніше, то пасажири все одно мають пройти реєстрацію до 15:00, а не до 18:00.

Пасажири, які отримують повідомлення про затримку рейсу та вирішують, що можуть не поспішати до аеропорту, можуть взагалі не потрапити до літака. Бо якщо вони прибудуть пізніше, реєстрація на той час може бути закрита,

– йдеться у повідомленні.

Відповідно до правил Wizz Air, онлайн-реєстрація повинна бути завершена за 3 години до вильоту рейсу за розкладом. У більшості міст, які обслуговує Wizz Air, реєстрація в аеропорту закінчується за 40 хвилин до вильоту, а в деяких – за 60 хвилин.

У Wizz Air попередили про важливу умову реєстрації при затримці / Фото Pexels

Пасажири, які не змогли безплатно зареєструватися на рейс онлайн, можуть зробити це в аеропорту. Однак, в більшості випадків за цю послугу зазвичай стягується плата в розмірі 40 євро з пасажира.

Тому, щоб уникнути додаткових зборів або потенційної втрати квитка, рекомендується реєструватися на затриманий рейс так, ніби запланований час вильоту залишається незмінним.

Нагадаємо, раніше лоукостер Wizz Air заявив про скасування десятків рейсів. Загалом маршрутна мережа у декількох європейських країнах суттєво скориться.