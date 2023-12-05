Також лоукостер планує відкрити сезонну базу в Хорватії. Звідки можна буде дешево подорожувати літаком до Хорватії – дізнайтеся далі!

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Ryanair запускає 16 нових рейсів у Дубровник

Ірландський лоукостер запланував відкрити нову сезонну базу в Хорватії. А вже у квітні 2024 року авіакомпанія планує розширити власну мережу рейсів з Дубровника і додати 16 нових рейсів між відомим туристичним містом на узбережжі Адріатичного моря та містами Європи.

Зокрема, полетіти можна буде:

Дубровник – Берлін із 3 квітня двічі на тиждень;

із 3 квітня двічі на тиждень; Дубровник – Карлсруе з 5 квітня двічі на тиждень;

з 5 квітня двічі на тиждень; Дубровник – Дюссельдорф Веце з 2 квітня двічі на тиждень;

з 2 квітня двічі на тиждень; Дубровник – Меммінген із 2 квітня двічі на тиждень;

із 2 квітня двічі на тиждень; Дубровник – Краків із 2 квітня 2024 двічі на тиждень;

із 2 квітня 2024 двічі на тиждень; Дубровник – Вроцлав із 3 квітня двічі на тиждень;

із 3 квітня двічі на тиждень; Дубровник – Познань із 4 квітня двічі на тиждень;

із 4 квітня двічі на тиждень; Дубровник – Лондон STN із 2 квітня 6 разів на тиждень;

із 2 квітня 6 разів на тиждень; Дубровник – Манчестер із 4 квітня двічі на тиждень;

із 4 квітня двічі на тиждень; Дубровник – Париж BVA із 5 квітня двічі на тиждень;

із 5 квітня двічі на тиждень; Дубровник – Рим FCO з 3 квітня 5 раз на тиждень;

з 3 квітня 5 раз на тиждень; Дубровник – Мілан BGY із 2 квітня двічі на тиждень;

із 2 квітня двічі на тиждень; Дубровник – Стокгольм ARN із 3 квітня двічі на тиждень;

із 3 квітня двічі на тиждень; Дубровник – Брюссель Шарлеруа з 4 квітня двічі на тиждень;

з 4 квітня двічі на тиждень; Дубровник – Гельсінкі з 5 квітня двічі на тиждень;

з 5 квітня двічі на тиждень; Дубровник – Осло Торп із 3 квітня двічі рази на тиждень.

Дешеві квитки у розкладі зазначених рейсів можна знайти на офіційному сайті авіакомпанії. Також радимо скористатися пошуковим агрегатором типу kiwi.com.

Авіаквитки Дубровник – Париж BVA з 5 квітня 2024 двічі на тиждень / Скриншот з сайту Ryanair

Крім того, авіакомпанія Ryanair раніше додала 4 маршрути, які з'єднали 7 міст Європи. Нові напрямки з'явилися восени між містами Європи із захопливою архітектурою:

Копенгаген (Данія) – Париж Бове (Франція) – з 29 жовтня 2023 року – 4 рази на тиждень;

– з 29 жовтня 2023 року – 4 рази на тиждень; Копенгаген (Данія) – Варшава Модлін (Польща) – з 29 жовтня 2023 року – тричі на тиждень;

– з 29 жовтня 2023 року – тричі на тиждень; Венеція Тревізо (Італія) – Лондон Лутон (Англія) з 29 жовтня 2023 року, двічі на тиждень;

з 29 жовтня 2023 року, двічі на тиждень; Загреб (Хорватія) – Лансароте (Іспанія) з 4 листопада 2023 року, один раз на тиждень.

Рейсів Ryanair до Португалії стане менше і вони здорожчають

Наступного літа ірландський лоукостер буде набагато менше літати до Португалії. Найбільший бюджетний авіаперевізник Європи пояснює: все через підвищення аеропортових зборів.

Авіакомпанія не змогла змиритися з тим, що у Португалії вони зростуть в середньому на 14,6%. Тому у 2024 році рейсів до цієї європейської країни значно поменшає. Крім того, менша кількість рейсів підвищує попит, вільних місць стає менше, тому ціна закономірно зростає.

Які місця у літаку Ryanair не треба ніколи вибирати?

Останнім часом соціальні мережі засипані скаргами пасажирів, які забронювали місце біля віконця на рейсах лоукостера Ryanair, але доступу до нього не отримали.

Щоб не потрапити у подібну ситуацію, треба знати, що ірландська авіакомпанія просто має місця без вікон. Але про це мало кому відомо. Про які саме місця мовиться – читайте тут!