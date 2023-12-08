Ryanair запустить понад двадцять нових рейсів з 8 країн Європи: перелік напрямків з деталями

Ірландська бюджетна авіакомпанія Ryanair постійно повідомляє про запуск нових рейсів до курортних країн та європейських столиць. У 2024 році лоукостер має амбітні плани з запуску 21 нового рейсу.

Так, авіаперевізник запланував запуск нових рейсів з 8 країн Європи. Що відомо про напрямки на 2024 рік від Ryanair – розповідаємо далі!

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21 новий рейс на 2024 рік від Ryanair

Нові рейси заплановані з Польщі, Німеччини, Угорщини, Румунії, Болгарії, Австрії, Словаччини та Чехії.

Їх старт запланований на березень – липень 2024 року.

Австрія

Відень (VIE) – Рієка (RJK): з 1 червня 3 рази на тиждень,

Відень (VIE) – Спліт (SPU): з 1 квітня 4 рази на тиждень.

Німеччина

Берлін (BER) – Бірмінгем (BHX): з 2 квітня 2 рази на тиждень,

Берлін (BER) – Каунас (KUN): з 31 березня 2 рази на тиждень,

Карлсруе (FKB) – Баня Лука (BNX): з 1 квітня 2 рази на тиждень,

Меммінген (FMM) – Пула (PUY): з 1 червня 2 рази на тиждень,

Нюрнберг (NUE) – Превеза (PVK): з 3 червня 2 рази на тиждень.

Авіаквитки Берлін (BER) – Каунас (KUN) на 31 березня – 4 квітня 2024 року / Скриншот з сайту Ryanair

Угорщина

Будапешт (BUD) – Скіатос (JSI): з 3 червня 2 рази на тиждень.

Румунія

Бухарест (OTP) – Лідс (LBA): з 2 квітня 3 рази на тиждень,

Бухарест (OTP) – Малага (AGP): з 1 червня 5 раз на тиждень,

Бухарест (OTP) – Скіатос (JSI): з 2 червня 2 рази на тиждень.

Болгарія

Софія (SOF) – Скіатос (JSI): з 1 червня 1 раз на тиждень.

Польща

Вроцлав (WRO) – Марсель (MRS): з 1 квітня 2 рази на тиждень,

Гданськ (GDN) – Бріндізі (BDS): з 1 травня 2 рази на тиждень,

Гданськ (GDN) – Скеллефтео (SFT): з 2 квітня 2 рази на тиждень,

Жешув (RZE) – Аліканте (ALC): з 3 квітня 2 рази на тиждень,

Познань (POZ) – Копенгаген (CPH): з 2 квітня 2 рази на тиждень,

Познань (POZ) – Прага (PRG): з 1 квітня 2 рази на тиждень,

Познань (POZ) – Салоніки (SKG): з 31 березня 2 рази на тиждень.

Авіаквитки Познань (POZ) – Салоніки (SKG) на 31 березня – 7 квітня 2024 року / Скриншот з сайту Ryanair

Словаччина

Кошице (KSC) – Задар (ZAD): з 31 березня 2 рази на тиждень.

Чехія

Прага (PRG) – Бристоль (BRS): з 4 липня 2 рази на тиждень.

Ryanair підвищив ціну авіаквитків на 24%

Ірландський лоукостер Ryanair заявив про рішення збільшити вартість на квитки. У своїй фінансовій звітності за перше півріччя 2023 фінансового року, що охоплює період з 1 квітня по 30 вересня 2023 року, авіакомпанія Ryanair повідомила, що середня ціна авіаквитка зросла на 24%.

Так, середня ціна авіаквитка Ryanair склала 57,6 євро. Що стало причиною зростання в авіакомпанії також розповіли.

Які місця у літаку Ryanair не треба ніколи вибирати?

Останнім часом соціальні мережі засипані скаргами пасажирів, які забронювали місце біля віконця на рейсах лоукостера Ryanair, але доступу до нього не отримали.

Щоб не потрапити у подібну ситуацію, треба знати, що ірландська авіакомпанія просто має місця без вікон. Але про це мало кому відомо. Про які саме місця мовиться – читайте тут!