З Варшави до Києва за 2,5 години: коли LOT відновить регулярні рейси в Україну

Літаки польської авіакомпанії LOT знову здійснюватимуть регулярні перельоти зі столиці Польщі до столиці України. Літаки приземлятимуться не лише в аеропорту "Київ" імені Сікорського (Жуляни), а й в аеропорту "Бориспіль".

До кінця травня 2021 року LOT здійснюватиме авіаперевезення тричі на тиждень. У червні планується збільшення до шести перельотів на тиждень.

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Графік

Літаки покидатимуть аеропорт у Варшаві о 22:45. В Україну пасажири потраплять о 01:15. Такі перельоти будуть доступними у понеділок, середу та четвер.

Вильоти з Києва будуть здійснюватися у понеділок, четвер та суботу. О 5:40 літаки вилітатимуть зі столиці України та о 06:15 приземлятимуться в аеропорті Варшави.

Літаки LOT тричі на тиждень літатимуть в Україну / Фото Unsplash

Доступність

Вартість квитків становитиме від 3400 гривень в обидві сторони за тарифом Saver. Цей тариф передбачає перевезення лише однієї ручної поклажі вагою 8 кілограмів.

LOT використовуватиме реактивні літаки Embraer-175. Один такий літак може вмістити 82 пасажирів.

Інші авіаперевізники

перед придбанням квитків особам варто переконатися, що їм дозволено прибувати у ту чи іншу країну.

Нагадаємо, що з 30 березня 2021 року компанія Wizz Air збільшила кількість рейсів з Польщі в Україну. Також авіаперевізник Ryanair повідомив плани щодо 18 маршрутів з України з початком літньої навігації.