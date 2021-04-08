Из Варшавы в Киев за 2,5 часа: когда LOT возобновит регулярные рейсы в Украину
Самолеты польской авиакомпании LOT снова будут проводить регулярные перелеты из столицы Польши в столицу Украины. Самолеты будут приземляться не только в аэропорту "Киев" имени Сикорского (Жуляны), но и в аэропорту "Борисполь".
Источник:inPoland
К концу мая 2021 LOT осуществлять авиаперевозки три раза в неделю . В июне планируется увеличение до шести перелетов в неделю .
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Графік
Літаки покидатимуть аеропорт у Варшаві о 22:45. В Україну пасажири потраплять о 01:15. Такі перельоти будуть доступними у понеділок, середу та четвер.
Вильоти з Києва будуть здійснюватися у понеділок, четвер та суботу. О 5:40 літаки вилітатимуть зі столиці України та о 06:15 приземлятимуться в аеропорті Варшави.
Літаки LOT тричі на тиждень літатимуть в Україну / Фото Unsplash
Доступність
Стоимость билетов составит от 3400 гривен в обе стороны по тарифу Saver . Этот тариф предусматривает перевозку только одной ручной клади весом 8 килограммов .
LOT использовать реактивные самолеты Embraer-175. Один такой самолет может вместить 82 пассажиров.
другие авиаперевозчики
Напомним, что с 30 марта 2021 компания Wizz Air увеличила количество рейсов из Польши в Украину. Также авиаперевозчик Ryanair сообщил планы по 18 маршрутов из Украины с началом летней навигации.
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