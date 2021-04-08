Самолеты польской авиакомпании LOT снова будут проводить регулярные перелеты из столицы Польши в столицу Украины. Самолеты будут приземляться не только в аэропорту "Киев" имени Сикорского (Жуляны), но и в аэропорту "Борисполь".

К концу мая 2021 LOT осуществлять авиаперевозки три раза в неделю . В июне планируется увеличение до шести перелетов в неделю .

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Графік

Літаки покидатимуть аеропорт у Варшаві о 22:45. В Україну пасажири потраплять о 01:15. Такі перельоти будуть доступними у понеділок, середу та четвер.

Вильоти з Києва будуть здійснюватися у понеділок, четвер та суботу. О 5:40 літаки вилітатимуть зі столиці України та о 06:15 приземлятимуться в аеропорті Варшави.

Літаки LOT тричі на тиждень літатимуть в Україну / Фото Unsplash

Доступність

Стоимость билетов составит от 3400 гривен в обе стороны по тарифу Saver . Этот тариф предусматривает перевозку только одной ручной клади весом 8 килограммов .

LOT использовать реактивные самолеты Embraer-175. Один такой самолет может вместить 82 пассажиров.

Важно: перед приобретением билетов лицам следует убедиться, что им разрешено прибывать в ту или иную страну.

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