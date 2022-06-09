У лондонському Гайд-парку відкривається новий павільйон Serpentine

Павільйон Serpentine "Чорна каплиця" – черговий ефектний результат архітектурних експериментів. Його відкриття заплановане на завтра, 10 червня, у лондонському Гайд-парку.

Так, американський художник Теастер Гейтс створив "Чорну каплицю", у якій проводитимуть кінопокази, мистецькі події та різні інші зустрічі. Галерея Serpentine щорічно надає шанс провідним архітекторам та художникам створити тимчасовий павільйон саме для таких заходів.

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Проєктуючи "Чорну каплицю" Теастер Гейтс надихався водночас римськими ротондами, угандськими гробницями та традиційними африканськими глиняними хижками. А ззовні будівля нагадує круглі церкви, які поширені в Угорщині.

Всередині павільйону розміщено серію з семи чорно-білих картин, які написані за допомогою смоли. А біля входу до "Чорної каплиці" розташувався бронзовий дзвін із католицької церкви Святого Лаврентія, яка колись стояла у південній частині Чикаго.



Павільйон "Чорна каплиця" / Фото instagram

Що відомо про програму Serpentine

З 2000 року компанія Serpentine регулярно доручає всесвітньо відомим і молодим архітекторам створити свою першу споруду в Англії. Метою комісії "Павільйон" є вибір спеціалістів, які послідовно розширюють межі сучасної архітектурної практики. Комісія запрошує фахівців розробити павільйон, який використовуватиметься як кафе та місце для зустрічей вдень і майданчик для навчання, дебатів і розваг – уночі.



У павільйоні пройдуть різноманітні культурні заходи / Фото instagram



Серія з 7 картин / Фото instagram