В Лондоні запрацював сервіс з оренди парасольок Rentbrella

Англія відома серед іншого і своєю похмурою погодою та частими опадами. Тож новий сервіс Rentbrella має усі шанси стати затребуваним в Лондоні.

Так, на туманному Альбіоні запускають додаток Rentbrella. Тож тепер усі жителі Лондона за допомогою цієї програми можуть орендувати парасольку. Цікаво й те, що доступні лише парасолі з перероблених пластикових пляшок.

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Як користуватися додатком Rentbrella

Процес дуже схожий до того, як орендувати велосипед у будь-якій популярній мережі прокату.

Для початку користувачам потрібно завантажити програму Rentbrella на смартфон та зареєструватися у ній, вказавши усі необхідні дані. Додаток показує найближчу точку прокату, де є вільні парасольки. Забрати парасолю можна, попередньо відсканувавши QR-код. Якщо парасолька уже не потрібно, залишити її можна у будь-якій іншій точці прокату.

Система інформує користувачі, скільки парасольок залишилося на кожній із точок прокату.

Перший день прокату – безкоштовний для всіх, хто хоче протестувати новий сервіс. Надалі за оренду братимуть по два фунти на день. Якщо захочете залишити парасольку собі або забудете повернути, з вас знімуть 16 фунтів.

Сервіс з оренди парасоль також працює в бразильському Сан-Паулу та в Нью-Йорку.

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