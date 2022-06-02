Так, на туманном Альбионе запускают приложение Rentbrella . Теперь все жители Лондона с помощью этой программы могут арендовать зонтик. Интересно и то, что доступны только зонты из переработанных пластиковых бутылок.

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Как пользоваться приложением Rentbrella

Процесс очень похож на аренду велосипеда в любой популярной сети проката.

Для начала пользователям нужно загрузить приложение Rentbrella на смартфон и зарегистрироваться в нем, указав все необходимые данные. Приложение показывает ближайшую точку проката, где есть свободные зонты. Забрать зонт можно, предварительно отсканировав QR-код. Если зонтика уже не надо, оставить его можно в любой другой точке проката.

Система информирует пользователи, сколько зонтов осталось на каждой из точек проката.

Первый день проката – бесплатный для всех, кто хочет протестировать новый сервис. В дальнейшем за аренду будут брать по два фунта в день. Если захотите оставить зонтик себе или забудете вернуть, с вас снимут 16 фунтов.

Сервис по аренде зонтиков также работает в бразильском Сан-Пауле и в Нью-Йорке.