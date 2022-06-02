Так, на туманном Альбионе запускают приложение Rentbrella. Теперь все жители Лондона с помощью этой программы могут арендовать зонтик. Интересно и то, что доступны только зонты из переработанных пластиковых бутылок.
И еще TransferGo приобщился к помощи украинским детям с особыми потребностями, оказавшимися в Польше
Как пользоваться приложением Rentbrella
Процесс очень похож на аренду велосипеда в любой популярной сети проката.
- Для начала пользователям нужно загрузить приложение Rentbrella на смартфон и зарегистрироваться в нем, указав все необходимые данные.
- Приложение показывает ближайшую точку проката, где есть свободные зонты.
- Забрать зонт можно, предварительно отсканировав QR-код.
- Если зонтика уже не надо, оставить его можно в любой другой точке проката.
Первый день проката – бесплатный для всех, кто хочет протестировать новый сервис. В дальнейшем за аренду будут брать по два фунта в день. Если захотите оставить зонтик себе или забудете вернуть, с вас снимут 16 фунтов.
Сервис по аренде зонтиков также работает в бразильском Сан-Пауле и в Нью-Йорке.
Вам может быть интересно – Украинцы смогут покупать оружие уже через 3 месяца: смотрите видео