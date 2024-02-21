"Тюремна камера, спроєктована IKEA": який вигляд має "найменша" у світі квартира для туристів

Один з хостелів у Великій Британії пропонує гостям "найменшу" у світі квартиру. Користувачі мережі наголошують, що вона виглядає, як тюремна камера, яку спроєктували в IKEA.

Щоб оселитися у такій диво-кімнаті, доведеться заплатити лише 2,5 тисячі гривень (52 фунти стерлінгів). Відвідувачі хостела називають оселю "найменшою у світі".

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Власник хостела зауважує, що таке помешкання підійде не всім. Водночас квартирі регулярно залишають позитивні відгуки.

Що відомо про квартиру

Кімната – настільки крихітна, що раковина для миття рук й бачок унітаза – це єдине ціле. Санвузол розташований поблизу ліжка. Попри скромні умови, у квартирі є все необхідне. Окрім того, хостел має вдале розташування. Зокрема, легко дійти до центру Лондона. Також поблизу хостела є станція метро, а також – курсують автобуси. Навколо – багато закладів громадського харчування, барів та пабів.

Відвідувачі хвалять хостел за чистоту.

Студія бездоганно чиста і все дуже добре продумано, щоб зробити невеликий простір максимально комфортним. Вишенькою на торті є розташування: чудовий тихий район у самому серці Лондона,

– мовиться у відгуку.



Як виглядає "найменша" квартира / Скриншот

У коментарях думки розділилися. Дехто називає кімнату шикарною камерою, яку спроєктували в IKEA. Окрім того, є люди, які зауважують, що таку реальність навіть важко прийняти. Однак є й ті, хто готовий спробувати пожити у кімнатці під час відвідування Лондона.