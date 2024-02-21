Чтобы поселиться в такой чудо-комнате, придется заплатить всего 2,5 тысячи гривен (52 фунта стерлингов). Посетители хостела называют дом "самым маленьким в мире".

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Владелец хостела отмечает, что такое помещение подойдет не всем. В то же время о квартире регулярно оставляют положительные отзывы.

Что известно о квартире

Комната – настолько крошечная, что раковина для мытья рук и бачок унитаза – это единое целое. Санузел расположен вблизи кровати. Несмотря на скромные условия, в комнате есть все необходимое. Кроме того, хостел имеет удачное расположение. В частности, легко дойти до центра Лондона. Также вблизи хостела есть станция метро, а также – курсируют автобусы. Вокруг – много заведений общественного питания, баров и пабов.

Посетители хвалят хостел за чистоту.

Студия безупречно чистая и все очень хорошо продумано, чтобы сделать небольшое пространство максимально комфортным. Вишенкой на торте является расположение: замечательный тихий район в самом сердце Лондона,

– говорится в отзыве.



Как выглядит "самая маленькая" комната / Скриншот

В комментариях мнения разделились. Некоторые называют комнату шикарной камерой, которую спроектировали в IKEA. Кроме того, есть люди, которые замечают, что такую реальность даже трудно принять. Однако есть и те, кто готов попробовать пожить в комнатке во время посещения Лондона.