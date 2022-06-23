У Литві запрацювала гаряча лінія для українських біженців
Джерело:LRT
На території Литви знайшли тимчасовий прихисток понад 56 000 українців. Очевидно, опинившись в чужій країні, є чимало питань, на які хочеться отримати відповіді.
У Литві запустили гарячу лінію для українських біженців
Щоб забезпечити це, у Литві запустили гарячу лінію для українських біженців. Вони зможуть отримати потрібну інформацію в будь-який час доби.
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Вона запрацювала 20 червня. За телефонним номером надаватимуть консультації з питань, які зазвичай цікавлять вимушено переміщених.
Для забезпечення українців, які прибувають до Литви, необхідною інформацією про соціальний та медичний захист, центри реєстрації, повернення додому та з інших важливих питань, з 20 червня починає цілодобово працювати призначена для них гаряча лінія 1808,
– йдеться у повідомленні.
Зателефонувавши за коротким номером 1808, переселенці отримають відповіді на питання щодо:
- медичної і соціальної допомоги
- центрів реєстрації
- повернення додому тощо.
Оператори консультуватимуть біженців трьома мовами – українською, англійською та російською.
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