У Литві запустили гарячу лінію для українських біженців

Щоб забезпечити це, у Литві запустили гарячу лінію для українських біженців. Вони зможуть отримати потрібну інформацію в будь-який час доби.

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Вона запрацювала 20 червня. За телефонним номером надаватимуть консультації з питань, які зазвичай цікавлять вимушено переміщених.

Для забезпечення українців, які прибувають до Литви, необхідною інформацією про соціальний та медичний захист, центри реєстрації, повернення додому та з інших важливих питань, з 20 червня починає цілодобово працювати призначена для них гаряча лінія 1808,

– йдеться у повідомленні.

Зателефонувавши за коротким номером 1808, переселенці отримають відповіді на питання щодо:

медичної і соціальної допомоги

центрів реєстрації

повернення додому тощо.

Оператори консультуватимуть біженців трьома мовами – українською, англійською та російською.