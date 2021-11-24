У Литві відкрили виставку художника-аквареліста з України: натхненні фото

У приміщенні литовського парламенту відкрили виставку українського художника Сергія Лисого. Серія акварельних картин має назву "Литва – моїми очима".

Відкриття відбулося у понеділок, 22 листопада. Про це повідомляє Посольство України у Литовській Республіці.

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Церемонія відкриття виставки

На офіційному відкритті виставки Сергія Лисого побував Посол України у Литовській Республіці Володимир Яценківський. Церемонія відбулася у приміщенні Сеймасу (парламенту) Литви.

Автор робіт живе у Литві. Тому у своїх роботах Сергій Лисий зобразив власне бачення атмосферних литовських містечок.

Відвідати виставку робіт українця можна буде до 3 грудня цього року.

Український художник відкрив виставку своїх картин у Литві / Фото Посольство України в Литовській Республіці

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