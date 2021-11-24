У Литві відкрили виставку художника-аквареліста з України: натхненні фото
У приміщенні литовського парламенту відкрили виставку українського художника Сергія Лисого. Серія акварельних картин має назву "Литва – моїми очима".
Відкриття відбулося у понеділок, 22 листопада. Про це повідомляє Посольство України у Литовській Республіці.
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Церемонія відкриття виставки
На офіційному відкритті виставки Сергія Лисого побував Посол України у Литовській Республіці Володимир Яценківський. Церемонія відбулася у приміщенні Сеймасу (парламенту) Литви.
Автор робіт живе у Литві. Тому у своїх роботах Сергій Лисий зобразив власне бачення атмосферних литовських містечок.
Відвідати виставку робіт українця можна буде до 3 грудня цього року.
Український художник відкрив виставку своїх картин у Литві / Фото Посольство України в Литовській Республіці
Про автора
- Художник-аквареліст Сергій Лисий народився у 1971 році в Одеській області.
- У 1992 році він закінчив художньо-графічний факультет Одеського педагогічного інституту.
- Роботи Сергія Лисого є визнаними в усьому світі. Його неодноразово нагороджували медалями, призами та дипломами на престижних конкурсах та артфестивалях.
- Зараз митець живе у Литві, в місті Клайпеда.