Открытие прошло в понедельник, 22 ноября. Об этом сообщает Посольство Украины в Литовской Республике.

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Церемония открытия выставки

На официальном открытии выставки Сергея Лысого побывал Посол Украины в Литовской Республике Владимир Яценковский . Церемония прошла в помещении Сеймаса (парламента) Литвы.

Автор работ живет в Литве. Поэтому в своих работах Сергей Лысый изобразил свое видение атмосферных литовских городков.

Посетить выставку работ украинца можно будет до 3 декабря этого года .

Украинский художник открыл выставку своих картин в Литве / Фото Посольство Украины в Литовской Республике

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