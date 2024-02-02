Вільнюське бюро Міжнародної організації міграції запрошує усіх охочих українців подати заявки. Ейтвідас Бінгяліс – глава МОМ – зауважив, що метою проєкту є надати людям знання та підтримку.

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Ті (українці – 24 Канал), які тривалий час перебувають у Литві, працюють і успішно беруть участь у житті литовського суспільства. Зрозуміло, що створити все спочатку непросто, тому ми запрошуємо вас подати заявки, отримати підтримку і створити для себе роботу,

– наголосив Бінгяліс.

Скільки заявок оберуть

Глава Міжнародної організації міграції пояснив, що з усіх заявок оберуть 20 найкращих. Ці люди отримають до 3 тисяч євро, а також – можливість відвідати три індивідуальні менторські сесії.

У МОМ Литви наголосили: наразі на території країни перебувають понад 30 тисяч українців, які працюють. Упродовж 2022 року вони сплатили майже 60 мільйонів євро податків. У МОМ прогнозують, що у 2023 році ця цифра була ще вищою.

Окрім того, Литва продовжує активно підтримувати українців у їхній боротьбі за свою свободу.