Вильнюсское бюро Международной организации миграции приглашает всех желающих украинцев подать заявки. Эйтвидас Бингялис – глава МОМ – заметил, что целью проекта является предоставить людям знаний и поддержки.

Обратите внимание Новые условия для беженцев в Германии: деньги будут поступать на спецкарты со строгими ограничениями

Те (украинцы – 24 Канал), которые длительное время находятся в Литве, работают и успешно участвуют в жизни литовского общества. Понятно, что создать все сначала непросто, поэтому мы приглашаем вас подать заявки, получить поддержку и создать для себя работу,

– подчеркнул Бингялис.

Сколько заявок выберут

Глава Международной организации миграции объяснил, что из всех заявок выберут 20 лучших. Эти люди получат до 3 тысяч евро, а также – возможность посетить три индивидуальные менторские сессии.

В МОМ Литвы отметили: сейчас на территории страны находятся более 30 тысяч украинцев, которые работают. В течение 2022 года они заплатили почти 60 миллионов евро налогов. В МОМ прогнозируют, что в 2023 году эта цифра была еще выше.

Кроме того, Литва продолжает активно поддерживать украинцев в их борьбе за свою свободу.