Литва профінансує навчання 350 українських студентів: хто зможе вступити

Литва допоможе студентам-біженцям здобути освіту. Міністерство освіти, науки і спорту країни частково профінансує навчання для 350 українців.

Навчання українських студентів на бакалавраті та магістратурі у Литві частково покриють в рамках програми допомоги біженцям. Чи зможе українська молодь здобувати вищу освіту в Литві безплатно – розкажемо далі.

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Литва оплатить навчання українців

Вільнюс оплатить 60% вартості навчання для українських студентів в університетах Литви. А решту суми покриють виші, яким на 2023 – 2024 навчальний рік виділили майже 643 тисячі євро. Всі ці кошти мають бути спрямовані саме на навчання українських студентів.

Також студенти будуть отримувати щомісячну стипендію – 300 євро. Цих коштів має вистачити на основні потреби: проживання, розваги, а також на придбання необхідного приладдя для навчання.

Умови вступу для українців у Литві

Українські випускники, які отримали атестат про повну загальну середню освіту в Литві, матимуть пріоритет при вступі до литовських вишів. А от абітурієнтам, які закінчили школу в Україні потрібно буде мати відповідний атестат та скласти ще один вступний іспит.

Подавати документи на вступ можна до одного або кількох ВНЗ Литви. Українці, які претендують на державну підтримку на навчання в місцевих вишах, мають повне право подаватися на всі оголошені конкурси на рівних умовах із литовцями.

Минулого навчального року майже 800 українців вступили на бакалаврат до Литви, а близько 220 – на магістратуру. 13 українців вступили до аспірантури, а ще 4 – до резидентури (медичні спеціальності).

Скільки українців планують залишитися в Литві

Понад 30% українців хочуть і після війни залишитися жити і працювати в Литві. Більшість – це жінки з вищою освітою.

Служба зайнятості Литви провела анонімне опитування серед українських біженців. За його результатами 34% українців планують залишатися в країні надалі, а 40% – ще остаточно не визначились із планами на майбутнє.

97% українців кажуть, що литовці прийняли їх дуже добре.

Одна з причин, які тримають українців у Литві – це робота. Служба зайнятості країни заявила, що зараз за трудовими договорами працює 25 600 українців. Вони заповнили вакансії, де відчувалася висока нестача співробітників.