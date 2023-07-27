Обучение украинских студентов на бакалавриате и магистратуре в Литве частично покроют в рамках программы помощи беженцам. Сможет ли украинская молодежь получать высшее образование в Литве бесплатно – расскажем дальше.

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Литва оплатит обучение украинцев

Вильнюс оплатит 60% от стоимости обучения для украинских студентов в университетах Литвы. А остальные суммы покроют вузы, которым на 2023 – 2024 учебный год выделили почти 643 тысячи евро. Все эти средства должны быть направлены на обучение украинских студентов.

Также студенты будут получать ежемесячную стипендию – 300 евро. Этих средств должно хватить на основные потребности: проживание, развлечения, а также на приобретение необходимых принадлежностей для обучения.

Условия поступления для украинцев в Литве

Украинские выпускники, получившие аттестат о полном общем среднем образовании в Литве, будут иметь приоритет при поступлении в литовские вузы. А вот абитуриентам, окончившим школу в Украине, нужно будет иметь соответствующий аттестат и сдать еще один вступительный экзамен.

Подавать документы на поступление можно в один или несколько вузов Литвы. Украинцы, претендующие на государственную поддержку на обучение в местных вузах, имеют полное право подаваться на все объявленные конкурсы на равных условиях с литовцами.

В прошлом учебном году почти 800 украинцев поступили на бакалавриат в Литву, а около 220 – на магистратуру. 13 украинцев поступили в аспирантуру, а еще 4 – в резидентуру (медицинские специальности).

Сколько украинцев планируют остаться в Литве

Более 30% украинцев хотят и после войны остаться жить и работать в Литве. Большинство – это женщины с высшим образованием.

Служба занятости Литвы провела анонимный опрос среди украинских беженцев. По его результатам, 34% украинцев планируют оставаться в стране в дальнейшем, а 40% еще окончательно не определились с планами на будущее.

97% украинцев говорят, что литовцы приняли их очень хорошо.

Одна из причин, которые удерживают украинцев в Литве – это работа. Служба занятости страны заявила, что сейчас по трудовым договорам работает 25 600 украинцев. Они восполнили вакансии, где ощущалась высокая нехватка сотрудников.