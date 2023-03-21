Ботанічний сад Варшавського університету відкрився на літній сезон
Джерело:Warszawa Nasze Miasto
Минулої неділі, 19 березня, одна з головних локацій польської столиці знову відкрила свої ворота для відвідувачів. Розповідаємо, що відомо про графік роботи та які зміни чекають на поляків і гостей Варшави цьогоріч.
Ботанічний сад Варшавського університету – одне з улюблених місць місцевих мешканців і туристів. Красиві зелені зони є ідеальним місцем для весняної прогулянки.
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Як працюватиме Ботанічний сад Варшавського університету
У березні та квітні Сад буде відкритий майже весь тиждень з 10:00 до 18:00. Цього року теплиці працюватимуть з вівторка по неділю, а у понеділок – вихідний. Адміністрація також нагадала, що каси працюють до 17:00.
Серед новин та змін варто відзначити, що у 2023 році уже не буде святкових і добових квитків. Натомість діятимуть звичні тарифи:
- повний квиток – 20 злотих;
- пільговий квиток – 10 злотих.
А уже з травня по серпень сад працюватиме довше – з 10:00 до 20:00. Літній сезон триватиме до 31 жовтня.