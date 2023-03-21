Ботанічний сад Варшавського університету – одне з улюблених місць місцевих мешканців і туристів. Красиві зелені зони є ідеальним місцем для весняної прогулянки.

Читайте також Як викликати екстрені служби в різних країнах Європи: список номерів телефонів

Як працюватиме Ботанічний сад Варшавського університету

У березні та квітні Сад буде відкритий майже весь тиждень з 10:00 до 18:00. Цього року теплиці працюватимуть з вівторка по неділю, а у понеділок – вихідний. Адміністрація також нагадала, що каси працюють до 17:00.

Серед новин та змін варто відзначити, що у 2023 році уже не буде святкових і добових квитків. Натомість діятимуть звичні тарифи:

повний квиток – 20 злотих;

пільговий квиток – 10 злотих.

А уже з травня по серпень сад працюватиме довше – з 10:00 до 20:00. Літній сезон триватиме до 31 жовтня.