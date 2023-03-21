Ботанический сад Варшавского университета – одно из любимых мест местных жителей и туристов. Красивые зеленые зоны являются идеальным местом для весенней прогулки.

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Как будет работать Ботанический сад Варшавского университета

В марте и апреле Сад будет открыт почти всю неделю с 10:00 до 18:00. В этом году теплицы будут работать со вторника по воскресенье, а в понедельник – выходной. Администрация также напомнила, что кассы работают до 17:00.

Среди новостей и перемен стоит отметить, что в 2023 году уже не будет праздничных и суточных билетов. Вместо этого будут действовать привычные тарифы:

полный билет – 20 злотых;

льготный билет – 10 злотых.

А уж с мая по август сад будет работать дольше – с 10:00 до 20:00. Летний сезон продлится до 31 октября.