Qantas Airways запустить найдовший переліт у світі – на 20 годин

З кінця 2025 року, австралійська авіакомпанія Qantas Airways запустить найдовший рейс у світі. Це буде переліт з австралійського аеропорту Сіднея до лондонського Хітроу, який Qantas назвав Project Sunrise.

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Маршрут протягнеться на 17 000 кілометрів. За час польоту – близько 20 годин – пасажири зможуть побачити два сходи сонця, оскільки він змінюватиме часові пояси.

Запустити рейси планують наприкінці 2025 року. Поки що авіакомпанія має підготувати літак – зменшити кількість місць, щоб борт став легшим. Додатково для пасажирів планується організувати зону відпочинку.

Польоти відбуватимуться на Airbus A350-1000, найбільшому в авіаційній галузі широкофюзеляжному літаку. Хоча ця модель літака зазвичай вміщує від 350 до 410 пасажирів, літаки Project Sunrise матимуть лише 238 місць, включаючи:

6 люксів першого класу,

52 люкси бізнес-класу,

40 крісел преміум-економ класу,

140 місць економкласу.

Усі пасажири також матимуть доступ до бортової "Зони добробуту", яка, згідно з Qantas, буде окремим простором для пересування зі снек-баром самообслуговування.

Скільки Qantas стягуватиме за квиток або як виглядатиме обслуговування на борту – наразі невідомо.

Економклас Qantas Airways / Фото NerdWallet

Зараз найдовші перельоти – у маршрутній мережі Singapore Airlines, це рейси з Сінгапуру до Нью-Йорка. Перельоти між містами займають 18 годин 40 хвилин.

Ryanair запустив новий рейс із Варшави

Аеропорт імені Шопена у Варшаві отримав новий прямий маршрут. Ірландський лоукостер Ryanair повідомив про наявність рейсів на Пальма-де-Майорка зі столиці Польщі. Рейси за маршрутом, що входить до розкладу "Літо'23", здійснюються чотири рази на тиждень: щопонеділка, п'ятниці, суботи та неділі.

З цього літнього сезону ірландський перевізник повертається в аеропорт імені Шопена вперше за чотири роки. Там буде запущено 5 маршрутів, які в літньому сезоні 2023 року з'єднають столичний аеропорт із курортними напрямками.